Cesari SBUGIARDA la fake news sul gol dell’Inter contro il Monza

L’Inter ha messo a segno una rimonta eccezionale contro il Monza, ribaltando un doppio svantaggio. La rimonta è stata completata nel secondo tempo, grazie all’autogol di Kyriakopoulos, propiziato da Lautaro Martinez.

La rete è stata convalidata grazie alla Goal Line Technology, dal momento che la parata di Turati era avvenuta con il pallone oltre la linea. Tuttavia, non sono mancate altre proteste, per una presunta spinta del capitano interista sul difensore greco.

A fare chiarezza su questo episodio ci ha pensato l’ex arbitro Graziano Cesari, che nel corso dell’ultima puntata di Pressing ha analizzato l’episodio esprimendosi in modo molto netto in difesa della regolarità del gol del 3-2.

Queste le sue parole:

“I giocatori del Monza protestano molto sul 3-2. Ci sono una serie di situazioni da verificare. L’arbitro non prende nessuna decisione sulla parata di Turati e non avremmo mai saputo se il pallone fosse dentro o fuori senza la Goal Line Technology. Lui indica il calcio d’angolo, poi passano 3 secondi ferma tutto perché sta suonando l’orologio. Di solito suona molto prima, probabilmente c’è stato un problema tecnologico. Poi, ci può essere un fallo di Lautaro nel contrasto con Kyriakopoulos? A mio parere assolutamente no. Il giocatore dell’Inter cerca di colpire il pallone e lo fa in modo corretto, avvicinando la testa al pallone. Quindi non c’è nessuna situazione di fallosità. Per me questo è un gol assolutamente regolare”.