Solo un anno di contratto, Tuttosport: “Inzaghi fa gola alla Premier”

Dopo essere stato l’allenatore del 20° Scudetto, Simone Inzaghi è intenzionato ad alzare sempre di più l’asticella delle ambizioni in casa Inter. Il gesto dopo l’andata con il Feyenoord è stato chiaro: l’obiettivo è il Triplete, con i nerazzurri ancora in corsa in tutte le ambizioni. Un percorso di altissimo livello, che non è di certo passato in osservato all’estero.

Merito anche del cammino in Champions League fin qui, con l’Inter che è stata in grado di incassare solo 1 gol in 9 partite, tenendo a bocca asciutta squadre come Manchester City e Arsenal. Anche per questo motivo, scrive Tuttosport, l’allenatore piacentino “fa gol alla Premier League”.

Inzaghi sarebbe nel dossier di Manchester United e Tottenham, pronte a una nuova rivoluzione in estate. L’Inter non sembra di certo intenzionata a privarsi della sua guida tecnica, ma a luglio l’allenatore nerazzurro entrerà nel suo ultimo anno di contratto. Uno scenario precario che, sempre secondo il quotidiano torinese, presta il fianco alle proposte di altri club.