“Nico Paz dice sì”: ora l’Inter deve superare DUE ostacoli

La corte dell’Inter a Nico Paz è ormai nota, con Javier Zanetti che si sta muovendo in prima persona per portare il talento argentino in nerazzurro, tanto che avrebbe già convinto il giocatore ad accettare il trasferimento.

“Nico Paz dice sì”, così titola l’articolo del Corriere dello Sport, che sottolinea poi come nonostante la volontà del giocatore, la strada sia ancora abbastanza in salita per l’Inter. La dirigenza nerazzurri, infatti, dovrà fare i conti con due ostacoli non irrilevanti per completare l’operazione.

Il primo è l’inserimento del Real Madrid, che vanta un diritto di recompra su Nico Paz, che potrebbe decidere di riportarlo in Spagna. Al tempo stesso, però, il Como potrebbe decidere di trattenere il giocatore (con 20-25 milioni può cancellare l’opzione a favore delle Merengues).

Due canali di trattativa complicati, perché anche in caso di permanenza a Como l’operazione non sarebbe semplice. I lariani hanno un progetto ambizioso e non sembrano intenzionati a liberarsi di uno dei loro giocatori di punta, se non per offerte molto cospicue.