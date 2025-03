DILEMMA Sommer-Martinez: Inzaghi sceglie la nuova gerarchia

Se sugli esterni l’emergenza continua mordere le caviglie dell’Inter, c’è un altro reparto nel quale i nerazzurri hanno scoperto una nuova abbondanza. Si tratta della porta, con Josep Martinez che ha sfruttato al meglio l’occasione avuta e che ora, però, dovrà fare i conti con il rientro di Yann Sommer.

Un dilemma piacevole per Simone Inzaghi, che non avrebbe ancora sciolto i dubbi su chi sarà il titolare nelle prossime due gare prima della sosta. Come scrive La Gazzetta dello Sport, una decisione in merito alla gara con il Feyenoord dovrebbe arrivare oggi, dopo un colloquio con entrambi i numeri uno.

Sommer è pronto al rientro dopo due panchine e la sensazione, sempre secondo la Rosea, è che lo svizzero sia favorito su Martinez per la gara contro l’Atalanta, nonostante l’affidabilità mostrata dallo spagnolo anche nei momenti più difficili.

La nuova gerarchia in porta, però, è tutt’altro che definita e lo stesso Inzaghi ha affermato dopo Inter-Monza che deciderà di partita in partita. Un cambio di paradigma rispetto a qualche settimana fa, quando la titolarità dello svizzero non era in discussione.