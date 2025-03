ANSIA Zielinski: “Lesione sicura”. L’Inter fissa una data per il rientro

Le sensazioni immediate erano state tutt’altro che buone e le parole di Simone Inzaghi nel post-partita non facevano sperare il meglio sulle condizioni di Piotr Zielinski, entrato e uscito dopo soli 3 minuti in Inter-Monza, per un problema al polpaccio destro. La prognosi ufficiale sull’entità dell’infortunio arriverà oggi, ma lo stop sarà lungo.

Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come gli esami odierni dovrebbero certificare la gravità del suo problema. Per il quotidiano “la lesione è pressoché sicura” e dovrebbe costringere il centrocampista polacco a uno stop di almeno un mese e mezzo, se non due mesi.

La speranza dell’Inter, allora, sarebbe quella di riavere Zielinski a disposizione a inizio maggio per il rush finale della stagione, con anche la coda lunga del Mondiale per Club di giugno. Una disdetta per il polacco, con questo infortunio che arriva nel suo miglior momento in nerazzurro.