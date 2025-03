Dopo la rifinitura svolta nella giornata di ieri, Simone Inzaghi si è definitivamente schiarito le idee sulla formazione da schierare questa sera nel big match di Bergamo tra Atalanta-Inter. Il tecnico nerazzurro ha innanzitutto sciolto il grande dubbio degli ultimi giorni, scegliendo Pavard come terzo di difesa al posto di Bisseck che partirà dalla panchina.

Nonostante i tentativi fatti in extremis, Inzaghi non avrà invece a disposizione Stefan de Vrij. Il centrale olandese ha riportato un’infiammazione al ginocchio durante il riscaldamento di Inter-Feyenoord e non è riuscito a recuperare per il match contro l’Atalanta. Per questa ragione, Bisseck sarà l’unico centrale di ruolo della prima squadra questa sera in panchina.

Per sopperire numericamente alle numerose assenze tra difesa e corsie laterali, l’allenatore interista ha deciso di convocare ben quattro giovani dalla Primavera: Aidoo, Cocchi, Berenbruch e Alexiou, quest’ultimo centrale di difesa classe 2005 grande protagonista nella stagione dell’Inter Primavera. Saranno ancora indisponibili – oltre a de Vrij – anche Zalewski, Darmian, Dimarco e Zielinski.