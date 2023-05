Cds – Inzaghi, è tempo di rinnovo? L’Inter non ha più dubbi

La concentrazione di Inzaghi sarà sicuramente rivolta alla sfida contro l’Atalanta, gara che può garantire all’Inter la qualificazione in Champions League. Bisogna conquistarla. Poi ci sarà tempo per la finale di Istanbul e, dopo ancora, per parlare di futuro. E del rinnovo di contratto.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il destino del tecnico non sembra più essere in discussione: Inzaghi ha diradato ogni ombra su di sé, anche quelle più pesanti che a un certo punto lo volevano esonerato in corsa. Ora c’è da confermare la permanenza all’Inter, anche perché Marotta non ha mai iniziato una stagione con un allenatore in scadenza.

Secondo il quotidiano romano, prima di raggiungere l’accordo, le due parti avranno modo di discutere sulle divergenze avute in questi mesi, per cercare di appianarle e di chiarire insieme gli obiettivi per la prossima stagione. Chiaramente, il principale sarà lo Scudetto e la conseguente conquista della seconda stella.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter è vicina al traguardo, ma non lo ha ancora raggiunto. Inzaghi lo sa e non vuole fallire proprio ora. È stato messo in discussione per parecchie settimane e si è riconquistato la fiducia con il lavoro e i risultati: ora non vuole certo perderla all’ultima curva. Con questo rendimento, difficile non riconfermare il tecnico piacentino, nella speranza di riuscire a fare quello step in avanti in campionato, che in questi due anni è mancato, anche se in modi diversi.