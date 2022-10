Inter – Chi è Curatolo, il baby attaccante convocato da Inzaghi

L'identikit del giovane attaccante

Pietro Magnani

L'emergenza attaccanti per l'Inter ha costretto Inzaghi ad attingere alla Primavera. Oltre a Carboni infatti, il tecnico nerazzurro ha scelto di convocare anche il giovane Dennis Curatolo per sopperire, almeno numericamente, alle assenze di Lukaku e Correa. Ma che tipo di attaccante è Curatolo? E cosa ha dimostrato finora per meritarsi il momentaneo passaggio in prima squadra?

Curatolo ha stupito gli addetti ai lavori soprattutto con l'Under 18, dove ha fatto intravedere grandi doti. Il giovane attaccante infatti, che è partito con l'Inter dall'Under 17, nel penultimo step delle giovanili nerazzurre ha letteralmente dominato, siglando addirittura 19 goal e 3 assist in sole 26 partite. Numeri da capogiro per un giovane come lui (classe 2004). Aggregato già due volte la passata stagione in Prima Squadra, senza però venire mai impiegato, è sotto stretta osservazione di Inzaghi, che ha deciso di premiarlo proprio con la convocazione per il Sassuolo.

Curatolo gode della piena fiducia del club nonostante finora sembri aver sofferto un po' il salto di categoria giovanile. Con la Primavera infatti finora 19 presenze, tra campionato e Youth League, con cui ha segnato solo una rete proprio in Europa. Rapido di gamba e cervello, abile nel dribbling e nello spazio, il ragazzo non è una prima punta classica, di sfondamento, ma più un attaccante di movimento, tecnico. Curatolo rimane comunque un prospetto interessante che, si spera, con la spinta di Inzaghi potrà tornare a brillare.

Le premesse per fare bene, dopo l'exploit in Under 18 ci sono, serve solo un po' di pazienza. La convocazione in prima squadra è un "Premio" che si è guadagnato con l'impegno: chissà che Inzaghi, se le cose dovessero mettersi bene, non decida anche di farlo esordire.