L’Inter ha un ultimo appuntamento prima della finale di Champions League. I nerazzurri affronteranno il Torino, nella 38a e ultima giornata di Serie A, ma il pensiero di Inzaghi sembra essere già alla gara di sabato prossimo, con molti titolari che riposeranno.

Il tecnico, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sembra intenzionato, infatti, a far riposare il maggior numero di giocatori possibili, con i soli Bastoni e Dzeko tra i candidati a una maglia da titolare a Istanbul. Per il resto spazio alle seconde linee: Handanovic in porta, D’Ambrosio (se starà bene) e De Vrij in difesa; Bellanova e Gosens sulle fasce, con il ritorno di Gagliardini e Asllani in mediana.

Molto improbabile che verrà rischiato dal primo Skriniar, in panchina, ma impegnato, come Mkhitaryan e Correa, a rendersi disponibile per la finale del 10 giugno. Probabile, invece, un’opportunità per due Primavera, entrambi all’esordio: si tratta di Akinsanmiro, centrocampista da un paio di partite in panchina, e Curatolo, al fianco di Dzeko.

Ecco le probabili formazioni di Torino-Inter: