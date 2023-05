Quali sono le 19 squadre già qualificate ai gironi di Champions League

Oltre metà della prossima Champions League è già stata annunciata. L’ultima edizione della massima competizione europea come la conosciamo oggi, ovvero con 32 squadre al via della fase a 8 gironi, conosce già 19 partecipanti che hanno ottenuto la qualificazione aritmetica. In attesa delle altre, tra cui l’Inter che può chiudere i conti in questo weekend con l’Atalanta, ecco quali sono le squadre qualificate per nazione:

ITALIA: Napoli e Lazio;

INGHILTERRA: Manchester City, Arsenal, Manchester United e Newcastle;

SPAGNA: Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid;

GERMANIA: Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Lipsia;

FRANCIA: Paris Saint-Germain;

PORTOGALLO: Benfica e Porto;

OLANDA: Feyenoord;

AUSTRIA: Salisburgo;

SCOZIA: Celtic;

SERBIA: Stella Rossa.