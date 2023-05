Il percorso di avvicinamento alla finale di Champions League è iniziato. Inzaghi è già al lavoro per pensare la strategia e gli uomini migliori per la gara contro il Manchester City. A non farlo dormire nei prossimi giorni sarà quasi sicuramente la scelta della coppia d’attacco.

La certezza è Lautaro Martinez, ma il suo compagno di reparto è ancora tutto da decidere. Secondo il Corriere dello Sport e Tuttosport, ad oggi, Dzeko è ancora il favorito: è stato l’uomo di coppa fin qui e Inzaghi potrebbe non essere disposto a rinunciarvi proprio ora. Se al top della forma, il bosniaco è un riferimento importante come regista offensivo.

D’altro canto, i numeri dicono Lukaku: 12 gol contro 5 nel 2023 e, soprattutto, un feeling con Lautaro Martinez che sembra essere tornato quello dei tempi migliori. Il belga potrebbe essere un’arma tattica fondamentale a partita in corso, ma Big Rom vuole essere protagonista da titolare. Ha poco meno di due settimane per far cambiare idea a Inzaghi.

L’opinione di Passione Inter

Inzaghi ha più volte ribadito che poter scegliere è un privilegio. E i fatti gli danno ragione: da quando ha potuto ruotare i suoi attaccanti, i nerazzurri hanno avuto un cambio di passo decisivo, che li ha portati, di fatto, a questo ottimo finale di stagione. Tuttavia, ora il tecnico è chiamato all’ultima mossa decisiva e i dubbi potrebbero essere tanti. Perché la logica vorrebbe Dzeko, in continuità con le scelte già fatte in passato, ma privarsi di Lukaku dall’inizio potrebbe diventare un rimpianto difficile da digerire.