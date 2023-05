Oggi c’è un nuovo Cda: l’Inter deve decidere lo sponsor per la finale

Con la qualificazione in Champions League ottenuta contro l’Atalanta, l’Inter è focalizzata su un solo obiettivo: la finale europea del 10 giugno. Un evento molto importante al quale è necessario arrivare nel migliore dei modi, non solo in campo, ma anche fuori.

Per questo motivo, come riferisce La Gazzetta dello Sport, nel Cda che si terrà oggi una delle questioni principali sarà rappresentata dal main sponsor da mettere sulla maglia per la gara di Istanbul.

Molto probabilmente, i nerazzurri scenderanno in campo con la maglia vergine sul fronte anche contro il Manchester City, rimandando il discorso sponsorizzazione totalmente alla prossima stagione.

L’opinione di Passione Inter

Per quanto molto affascinanti dal lato estetico, queste settimane senza sponsor sulla maglia rappresentano un danno economico non indifferente. La colpa d’altronde è imputabile solo relativamente ai nerazzurri, ritrovatisi in questa situazione a causa dell’insolvenza di Digitalbits. Chiusi i rapporti con quest’ultimi, l’Inter deve trovare ora una soluzione per la prossima stagione. L’ottimo percorso europeo, come sottolinea anche la Rosea, potrebbe essere un alleato per raggiungere un accordo economicamente conveniente.