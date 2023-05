All’interno di una carriera in crescita costante, e nonostante una carta d’identità che dice ancora solo 26 anni, Nicolò Barella si appresta a chiudere un’altra stagione da dominatore del centrocampo dell’Inter. Non solo nella corsa e nell’essere una mezzala box to box, caratteristica che lo ha accompagnato soprattutto nei primi anni di carriera. Perché l’ultimo Nicolò, in realtà, ha fatto un salto di qualità anche negli ingressi a tabellino.

Con quello realizzato in Inter-Atalanta, quest’anno i gol realizzati in stagione sono 9, di cui 6 in Serie A e 3 in Champions League. Un dato, questo, che eguaglia la sua miglior stagione realizzativa in campionato: solo nella stagione 2017/18 infatti, in maglia Cagliari, Nicolò aveva toccato le 6 reti. La differenza, però, è negli assist: 0 in quell’annata, ben 10 in questa. E ora, quindi, ha due partite per provare a raggiungere la doppia-doppia.