Ebbene sì, Marcelo Brozovic è tornato in versione Epic. Nonostante alcuni discorsi surreali circolati durante la fase centrale della stagione, quando non stava effettivamente vivendo un gran momento, il croato ha deciso di tornare a mostrare perché, in tutti questi anni, è stato un vero e proprio perno della mediana nerazzurra.

Lo ha fatto alzando il livello del centrocampo in termini di gestione del possesso ed equilibrio nelle due fasi, aiutando anche a sopperire numericamente all’assenza per infortunio di Mkhitaryan, che cercherà di recuperare per la finale di Champions League. Inoltre, pur giocando da vertice basso nei tre di centrocampo, c’è un dato che sorprende nell’ultimo mese di stagione di Brozovic: ben 5 assist forniti in 11 presenze, ovvero quasi uno ogni due partite.