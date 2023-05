Romelu Lukaku è tornato in grande forma e ora spera di conquistarsi la riconferma all’Inter. Il belga, d’altronde non desidera altro, come dimostra anche il gesto dopo il gol segnato sabato sera contro l’Atalanta.

Dopo aver esultato con i compagni, Lukaku si è battuto la mano sul cuore e ha puntato il dito a terra, come a dire “Io da qui non mi muovo”. Questa è la sua volontà. Eppure, come evidenziato dal Corriere dello Sport, Big Rom dovrà comunque tornare al Chelsea, almeno momentaneamente.

Lukaku in doppia cifra in campionato giocando praticamente solo 5 mesi. pic.twitter.com/TozGSOMZPB — Alessandro (@90ordnasselA) May 27, 2023

L’obiettivo, però, è fare ritorno a Milano il prima possibile. Tuttavia, l’Inter dovrà trovare l’accordo con i Blues, cosa oggi meno scontata che in passato. Il club londinese, infatti, ha bisogno di un attaccante e il nuovo allenatore, Mauricio Pochettino, potrebbe puntare proprio su Lukaku.

Tuttavia, il giocatore non ha alcuna intenzione di tornare a Londra. Per rimanere all’Inter, però, serve un nuovo prestito, a cifre diverse: i nerazzurri hanno bisogno di uno sconto rispetto agli 8 milioni pagati in questa stagione. Dal punto di vista dell’ingaggio, invece, Lukaku è disposto ad abbassarsi lo stipendio. Un altro segnale lanciato dal belga.