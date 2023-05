La Lu-La splende a San Siro: “Intesa con colpo di genio”

Nelle tante buone notizie che Inter-Atalanta 3-2 ha portato, una delle migliori riguarda indubbiamente la Lu-La. La coppia formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, che non si vedeva in campo dal 1′ ormai da tempo, è tornata a splendere come ai bei vecchi tempi: gol del primo su assist del secondo all’inizio, gol del secondo su mezzo-assist del primo alla fine. “Mezzo” perché l’appoggio a Lautaro lo offre Brozovic, che però viene imbucato proprio da Lukaku.

In attesa di capire chi verrà scelto per la finalissima di Champions contro il Manchester City, oggi il confronto con qualsiasi altra coppia è quasi impietoso. E, non a caso, da aprile in poi solo un attaccante in Europa ha fatto meglio di loro: Erling Braut Haaland.

Ecco il confronto voti dai quotidiani nelle pagelle di Lukaku e Lautaro:

ROMELU LUKAKU

PassioneInter 7.5 – Sta benissimo fisicamente e si vede: sblocca la gara dopo 40′ e poi inizia un predominio fisico impressionante. Perde un po’ di intensità nella ripresa, ma se riesce a ricevere il pallone dà sempre la sensazione di pericolosità. La palla che manda in porta Brozovic ne è la testimonianza.

La Gazzetta Sportiva 7.5 – Romelu chiama Istanbul. Una furia, quasi immarcabile nell’uno contro uno, lucido sul terzo gol. Cercatissimo dai compagni: è il segnale migliore.

Correre dello Sport 7.5 – Gli bastano quaranta secondi per andare a segno per la quarta partita di fila in campionato. Un altro chiaro segnale per la candidatura verso Istanbul, con annesso colpo di genio nell’azione che porta al tris.

Tuttosport 8 – Quaranta secondi e la butta già dentro. La palla che dà poi sul 3-1 a Brozovic è spettacolare.

LAUTARO MARTINEZ

PassioneInter 7.5 – L’assist a Lukaku e poi un filtrante illuminante per dare il via all’azione del 2-0. Non male come inizio. Lavora tanto, ma cerca anche la meritata marcatura personale in più di una occasione e alla fine la trova.

La Gazzetta Sportiva 7.5 – Sta come mai in questa stagione. Un gol, un assist, il piede sul secondo gol. Ora mettetelo a riposo e svegliatelo la mattina del 10 giugno.

Correre dello Sport 8 – L’intesa con Lukaku è una garanzia di vecchia data. Gli dà una rinfrescata in occasione del gol che sblocca il match e nel finale chiude la faccenda a porta vuota. Oltre ai singoli prodigi c’è la solita grande prestazione.

Tuttosport 7.5 – Segna il gol che chiude il match dopo una partita di grandi numeri e tanti colpi presi.