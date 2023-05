“Penso che l’Inter sia la squadra peggiore da incontrare per il Manchester City. Ha le caratteristiche giuste per mettere in difficoltà una squadra che è giustamente indicata come la iper-favorita. Però è una finale: l’Inter abbina qualità, forza, capacità di ripartire veloce. Può dare fastidio al City”. Così, nel post partita di Inter-Atalanta 3-2, ha parlato il tecnico della Dea Gian Piero Gasperini.

E se parla lui c’è da credergli, visto che il Manchester City lo ha già affrontato. Era qualche anno fa, era un City ancora senza Haaland ed a Bergamo era stato fermato sull’1-1. Pep Guardiola disse che “affrontare l’Atalanta è come andare dal dentista”: ieri Gasperini ha anche aggiunto che l’Inter, al Manchester City, “Sì, può anche estrarre un dente”. Appuntamento al 10 giugno.