Un anno dopo Romelu Lukaku, un altro grande ex della storia recente nerazzurra sembra essersi pentito di aver lasciato la Milano nerazzurra e lancia messaggi per il ritorno. Si tratta di Ivan Perisic, volato al Tottenham un anno fa a parametro zero e reduce da una stagione non esaltante conclusa con la mancata qualificazione alle prossime competizioni europee.

Secondo quanto riferisce Tuttosport l’Inter sarebbe pronta a cedere Robin Gosens di fronte ad un’offerta congrua e per sostituirlo non è contraria all’idea di un ritorno dell’esterno croato, il quale però dovrebbe accettare un ingaggio più basso rispetto ai circa 6 milioni di euro che percepisce oggi a Londra. Parisi dell’Empoli, Holm dello Spezia e Mazzocchi della Salernitana sono alternative low-cost che piacciono.

L’opinione di Passione Inter

Perisic lo conosciamo tutti. Atleticamente e fisicamente è ancora oggi ad un livello che in Serie A gli permetterebbe di ben figurare. A condizioni economiche vantaggiose è da considerare, nonostante un Gosens in crescita che però ad ora non ha ancora convinto come potenziale titolare fisso sulla fascia. Il problema è la carta d’identità: qualche innesto più giovane serve necessariamente.