Tutto pronto a San Siro per Inter-Atalanta, 37a giornata di Serie A. Per i nerazzurri è la grande occasione per ottenere l’accesso alla prossima Champions League con un turno di anticipo.

Segui la partita con le pagelle in diretta di Passione Inter.

ONANA 6

D’AMBROSIO 6

ACERBI 6.5 – Avvio di grande intraprendenza palla al piede. Cerca anche il gol personale.

BASTONI 7 – L’azione del vantaggio nasce da un suo passaggio in verticale di 40 metri di altissima qualità.

DUMFRIES 6

BARELLA 7.5 – Fa sembrare semplice una conclusione al volo tutt’altro che scontata.

BROZOVIC 6

CALHANOGLU 6.5 – Trova il gol in fuorigioco con una splendida girata al volo. Ci mette intensità e qualità.

DIMARCO 6.5 – Un po’ egoista nell’occasione del 2-0, ma è anche grazie alla sua tenacia se arriva il gol di Barella. Ha voglia di fare bene.

LUKAKU 7.5 – Sta benissimo fisicamente e si vede: sblocca la gara dopo 40′ e poi inizia un predominio fisico impressionante.

LAUTARO MARTINEZ 7.5 – L’assist a Lukaku e poi un filtrante illuminante per dare il via all’azione del 2-0. Non male come inizio.

INZAGHI 8 – Avvio di gara devastante, con due gol che mandano al tappeto l’Atalanta in pochi minuti.