A pochi minuti da Inter-Atalanta, l’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, ha commentato l’imminente gara e i rinnovi di contratto ai microfoni di Sky Sport.

Queste le sue parole:

RENDIMENTO – “Credo che non ci siano stagioni senza difficoltà. Quest’anno le maggiori sono state in campionato, ma l’allenatore è stato bravo a rimettere in careggiata tutto. Adesso abbiamo questo epilogo con un po’ di sofferenza, ma sono sicuro che ce la faremo”

QUALFICAZIONE ANTICIPATA – “Sarebbe molto importante perché, al di là del dispendio agonistico, c’è anche quello psicologico. Essere tranquilli e rilassati, e pianificare la gara del 10 giugno sarebbe la cosa migliore”.

RINNOVI – Rinnovi? Questo lunedì nessun annuncio. Aspettiamo che si concluda la stagione. Poi con calma verificheremo, anche se con il cuore tutti meriterebbero la riconferma. Poi subentra la razionalità che ci dirà cosa potremo fare. Non voglio entrare nel merito dei nomi. Meritano tutti il rinnovo. Affronteremo tutte le situazioni con l’area tecnica e con la presidenza con un grandissimo rispetto per tutti loro”.