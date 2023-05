L’Inter ha una tifoseria da PRIMATO: i NUMERI stagionali

Contro l’Atalanta, l’Inter conclude la sua stagione a San Siro. Un’annata segnata da numeri eccezionali sugli spalti di San Siro, come comunicato ufficialmente dal club nerazzurro.

Infatti, il sold-out di questa sera, con oltre 70 mila tifosi presenti a San Siro, fa salire il dato stagionale complessivo sui presenti a 1.973.505 persone: .1.379.978 in Serie A e 593.527 in Coppa Italia. Un dato straordinario, che rappresenta un record assoluto per l’Inter, che, in campionato, si conferma la squadra più seguita in Italia.