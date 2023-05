L’impresa dell’Inter in Champions League non è passata inosservata ed è arrivata alle orecchie di tutti, anche degli ex interisti più insospettabili. Infatti, anche Mauro Icardi ha voluto mandare un messaggio ai nerazzurri.

Come si può vedere nella foto qui sotto, l’attaccante argentino, attualmente in prestito al Galatasaray dal Paris Saint-Germain, ha parlato tramite il proprio profilo Instagram, facendo i complimenti all’Inter e ricordando la partita contro la Lazio, l’ultima della stagione 2017/2018, che riportò i nerazzurri in Champions League dopo 6 anni.