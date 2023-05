Lukaku scalpita: vuole far cambiare idea a Inzaghi e all’Inter

L’Inter sta per affrontare un finale di stagione rovente e Romelu Lukaku vuole trascinarla verso la gloria. A partire già dalla gara di stasera contro il Napoli. Il belga tornerà titolare, come di consueto in campionato, ma proverà a far cambiare idea a Inzaghi anche per le prossime decisive partite.

Come riportato da La Gazzetta Sportiva, infatti, l’obiettivo di Big Rom è conquistare una maglia da titolare per la finale di Champions League, superando così Dzeko, finora sempre titolare in Europa. Secondo il Corriere dello Sport, Lukaku sogna addirittura di partire titolare in Coppa Italia, contro la Fiorentina.

Di sicuro, Big Rom ha voglia di giocare e di convincere l’Inter a trattenerlo a Milano. L’operazione non è scontata e servono diverse condizioni affinché possa verificarsi. Lukaku è disposto a ridursi l’ingaggio, ma il Chelsea deve anche fare uno sconto sul costo del prestito. E poi c’è la cosa più importante: la qualificazione in Champions League. E lì la palla passa di nuovo all’attaccante belga.

L’opinione di Passione Inter

La volontà di Lukaku è ben visibile e il suo contributo nelle ultime partite tra gol e assist è la riprova di una condizione sempre migliore e di un giocatore che sta tornando a essere costantemente sui livelli attesi. Basterà per convincere l’Inter? Lukaku ha ancora 5 partite a disposizione, anche se difficilmente partirà da titolare in tutte: Inzaghi ha trovato un equilibrio molto efficace nelle rotazioni attuali e un cambio in questo momento non sembra essere l’opzione più probabile.