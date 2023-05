L’Inter cade dopo 5 vittorie consecutive in campionato. Al Maradona, il Napoli vince 3-1 al termine di una partita fortemente condizionata dall’espulsione di Gagliardini. I nerazzurri incassano 3 gol, ma sull’1-0 si illudono con il gol di Lukaku.

Ecco le pagelle di Passione Inter.

ONANA 6.5 – Non deve compiere grandi interventi nel primo tempo, anche se in alcune occasioni appare un po’ sorpreso. Strepitoso nel secondo tempo su Kvaratskhelia, ma su Anguissa, Di Lorenzo e Gaetano può poco. Bravo anche su Politano.

D’AMBROSIO 5.5 – Prova a spingersi in avanti, ma il Napoli lo schiaccia principalmente in area. Aiuta Bellanova nella marcatura su Kvaratskhelia. Regge anche se non è sempre lucidissimo. Cala sensibilmente dopo il vantaggio del Napoli.

DE VRIJ 6.5 – Ingaggia un duello molto fisico con Osimhen. Attento nel tenere la posizione e nelle chiusure. Sale in cattedra nel secondo tempo, ma non riesce a chiudere su Anguissa.

BASTONI 6 – Lavoro prettamente difensivo nel primo tempo, tiene la posizione con grande attenzione. Inzaghi lo sostituisce nella ripresa, probabilmente pensando anche alla Coppa Italia. Dal 58′ ACERBI 6 – Entra con la mentalità giusta.

BELLANOVA 6 – Più pimpante di Gosens. Non teme l’uno contro uno con Kvaratskhelia. Si rende protagonista di una bellissima sgroppata nel secondo tempo, ma l’Inter non riesce a sfruttarla a dovere. Dal 74′ DUMFRIES 6 – Dentro per provare a sfruttare la sua fisicità.

BARELLA 6 – I suoi movimenti e le sue giocate sono tra le armi migliori dell’Inter nel primo tempo. Mette un po’ in difficoltà Gagliardini sull’espulsione, ma non può certo essere colpa sua. Importante in fase difensiva in 10 contro 11. Esce per risparmiare le forze. Dal 58′ BROZOVIC 6 – Entra con la mentalità giusta.

ASLLANI 6 – Approccia la gara con ottima personalità e intensità. Poi il Napoli prende il controllo della gara e deve fare principalmente lavoro di interdizione. Rimane un po’ in mezzo sul gol di Anguissa.

GAGLIARDINI 3 – Tre falli gratuiti che gli procurano un giallo inutile dopo meno di 20 minuti. Insiste con interventi inutilmente pericolosi. E, infatti, prende un rosso senza alcun senso. Un primo tempo indecente per un giocatore di Serie A.

GOSENS 5.5 – Troppo timido, viene ripreso anche da Inzaghi, ma regge abbastanza in difesa. Ha una buona occasione nella ripresa, ma non è abbastanza cattivo. Dall’80’ LAUTARO MARTINEZ s.v. – Dentro nel finale per provare a strappare un punto.

LUKAKU 6.5 – Fatica a farsi vedere. Si accende nel finale di primo tempo. Nella ripresa, prova a essere un riferimento costante per la manovra e trova un gol da attaccante vero nel finale per pareggiare la partita.

CORREA 5 – Attivo fra le linee nei primi minuti, si spegne abbastanza rapidamente. Finisce per sparire dalla gara. Troppo blando in fase di non possesso, si rianima un po’ quando l’Inter è in inferiorità numerica, ma è sempre troppo poco. Dal 74′ DIMARCO 6.5 – Guizzo decisivo nel gol del pari.

INZAGHI 6 – Avvio in chiaroscuro: si schiaccia un po’ troppo sul palleggio del Napoli, ma mostra di avere le armi per poter fare male. Soffre, ma rischia poco. Poi Gagliardini gli rovina la partita. Poteva sostituirlo prima? Forse, ma le colpe non sono sue. Nella ripresa si fa schiacciare un po’ troppo, ma con i cambi è bravo a tenerla viva e a riacciuffarla. Poi subisce la beffa e incassa una punizione troppo severa nel finale.