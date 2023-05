A pochi minuti da Napoli-Inter, Simone Inzaghi ha commentato l’imminente gara del San Paolo ai microfoni di Dazn.

Queste le sue parole:

NAPOLI – “Senz’altro conosciamo le potenzialità del Napoli e bisognerà fare una partita importante. Cercheremo di fare una gara di quantità e qualità”.

ROTAZIONI – “Al di là degli attaccanti, tutti ci stanno dando una grande mano. Oggi è la 15a partita in 50 giorni: non era mai successo. Ho bisogno di tutta la rosa e non dimentichiamo che siamo riusciti a fare un percorso del genere perché c’è stato l’aiuto di tutti quanti”

RICONFERMA – “Zhang mi ha confermato? Io sono sempre stato tranquillo, so in che società lavoro. Quando abbiamo perso qualche punto abbiamo sempre cercato soluzioni. Ora stanno arrivando i risultati. Abbiamo fatto un percorso straordinario nelle coppe e in campionato sappiamo che ci manca ancora qualche punto”.