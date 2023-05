Napoli-Inter, SIPARIETTO Spalletti: SALUTA così i nerazzurri!

Clima disteso in casa Napoli per la sfida all’Inter, con i padroni di casa che stanno ancora festeggiando lo Scudetto conquistato. Lo dimostra anche l’arrivo allo stadio di Luciano Spalletti, che si è reso protagonista di un simpatico siparietto con la squadra nerazzurra.

Come si può vedere nel video qui sotto, l’ex allenatore dell’Inter, ha salutato la squadra con le seguenti parole “Eccoli i finalisti, eccoli!”, con chiaro riferimento alla finale di Champions League conquistata martedì scorso. Il tecnico non si è fatto sfuggire l’occasione di omaggiare un traguardo che, in parte, è frutto anche dei suoi anni da allenatore interista.