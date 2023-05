1 di 6

L’ANALISI DI NAPOLI-INTER

Napoli-Inter 3-1 è stata una partita amara per i nerazzurri. Non solo per il risultato, ma anche per il modo con il quale è arrivato: prima l’espulsione da censura di Gagliardini, poi l’illusione del pareggio di Lukaku. Una sconfitta che riapre il discorso quarto posto, ma che lascia anche alcune sensazioni positive sulla tenuta mentale della squadra. Speranzosi di un riscatto in finale di Coppa Italia, andiamo a vedere le cinque cose che abbiamo imparato dalla gara del Maradona.

