Tutto pronto allo stadio Olimpico per l’atto conclusivo della Coppa Italia tra Fiorentina e Inter. Gli uomini di Inzaghi vogliono conquistare la prima delle due finali che attenderanno i nerazzurri da qui al termine della stagione.

Segui la partita con le pagelle in diretta di Passione Inter.

HANDANOVIC 6 – Incolpevole sul gol, non deve compiere altri grandi interventi.

DARMIAN 5.5 – Lascia troppo spazio a Ikoné, che serve l’assist del gol. Soffre la vivacità iniziale del calciatore francese, ma poi trova maggiori sicurezze.

ACERBI 5.5 – Sbaglia il passaggio che dà il la al gol della Fiorentina.

BASTONI 5.5 – Poco reattivo sul gol di Nico Gonzalez. Soffre il dinamismo e l’intensità dell’argentino, il più vivace della Fiorentina. Ammonito in avvio di secondo tempo, viene sostituito per non rischiare. Dal 58′ DE VRIJ

DUMFRIES 6 – Il più pimpante nel negativo avvio nerazzurro, ma la precisione tecnica è rivedibile.

BARELLA 7 – Il più in partita del centrocampo nerazzurro. Delicatissimo l’assist per Lautaro Martinez.

BROZOVIC 6.5 – Transizione negativa troppo pigra sul gol e gestione del pallone difficoltosa. Si riscatta con l’assist vincente per Lautaro.

CALHANOGLU 6 – In affanno nei primi minuti di gara, poi trova le misure e lievita in entrambe le fasi.

DIMARCO 5.5 – Assente in fase difensiva sul gol, meglio quando c’è da attaccare.

DZEKO 5.5 – Lavora tanto per far salire la squadra. Si divora un gol clamoroso a tu per tu con Terracciano. Continua a lavorare tanto per legare il gioco, ma gli manca la precisione nell’ultima giocata. Dal 58′ LUKAKU

LAUTARO MARTINEZ 7.5 – Si accende con un assist per Dzeko e poi trova la zampata vincente per il pari. Sigla la doppietta con un gol eccezionale e supera quota 100 in maglia nerazzurra.

INZAGHI 7 – Pessimo approccio alla gara della sua squadra, che va subito in svantaggio. La sua squadra sembra patire il pressing viola nei primi minuti, ma è brava a non scomporsi e a ribaltare la gara.