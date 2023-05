A pochi minuti da Fiorentina-Inter, finale di Coppa Italia, Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Mediaset, in diretta dallo stadio Olimpico.

Queste le sue parole:

FINALE – “L’Inter ha sempre l’obbligo di partecipare da protagonista alle competizioni. Questo è un evento che ci inorgoglisce tutti perché è un appuntamento a cui teniamo. Vogliamo alzare la Coppa”.

MOTIVAZIONI – “Ci vuole grande determinazione e motivazione. Non è facile trovarla sempre, ma non bisogna pensare a un impegno più importante sulla carta, come la finale di Champions League. Ma dobbiamo affrontare una cosa alla volta”.

DARMIAN – “Darmian è un caso raro: è nato, cresciuto e abita. Interista a tutti gli effetti. È un giocatore arriva gratis, ma che chiama. È un grande professionista e credo possa rimanere con noi finché c’è risposta dal punto di vista agonistico”.

HANDANOVIC – “Mi sembra giusto che Handanovic sia il titolare. Stasera è il giusto coronamento di una stagione in cui ha concesso da grande professionista di giocare a Onana. Si merita questa serata”.

INZAGHI – “Inzaghi è bravo sia quando le cose vanno bene che vanno male. Ci sono dei momenti in cui esistono delle difficoltà. L’allenatore deve essere il leader e la società deve supportarla ed essere un tutt’uno. Discussioni più energiche nei momenti critici fanno parte del gioco e devono essere costruttive”.