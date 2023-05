Allo stadio Olimpico, l’Inter si gioca il suo secondo trofeo stagionale. I nerazzurri affrontano la Fiorentina di Italiano nella finale di Coppa Italia, per riconfermarsi campioni dopo il successo ottenuto lo scorso anno contro la Juventus.

Inzaghi conferma le ipotesi della vigilia: in porta ci sarà Handanovic, mentre per il resto conferma i titolari delle sfide di coppa, ad eccezione dell’infortunato Mkhitaryan. In attacco, dunque, solo panchina per Lukaku e spazio alla coppia Dzeko-Lautaro Martinez.

Italiano, invece, sceglie Martinez Quarta insieme a Milenkovic. In avanti ci sarà Cabral, con alle sue spalle Ikoné, Bonaventura e Nico Gonzalez.

Ecco le formazioni ufficiali di Fiorentina-Inter