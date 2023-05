Dopo la buona resa degli affari Dzeko e Mkhitaryan, l’Inter ci ha preso l’abitudine e, sfumato Smalling, valuta la possibilità di piazzare un altro colpo a parametro zero con un calciatore in uscita dalla Roma.

Secondo Tuttosport infatti la dirigenza nerazzurra starebbe monitorando la situazione di Stephan El Shaarawy, classe ’92 che vedrà scadere il proprio contratto con la società giallorossa al termine di questa stagione. Italiano, duttile e d’esperienza, tanti ingredienti che ingolosiscono l’Inter. Ma non solo. Perché su El Shaarawy c’è pure il Milan oltre ad alcuni interessamenti esteri, anche se per il momento il giocatore vorrebbe dare la priorità al rinnovo ed è disposto anche ad abbassarsi l’ingaggio da circa 3,5 milioni di euro che percepisce attualmente. La Roma, però, al momento non lo ha ricontattato.

L’opinione di Passione Inter

Con Mourinho, El Shaarawy ha ricoperto diversi ruoli dimostrando la sua duttilità e segnando anche diversi gol pesanti. Trequartista o seconda punta, ma anche quinto di centrocampo in un 3-5-2 o in un 3-4-2-1 che può per certi versi assomigliare al sistema di gioco di Inzaghi. Ipotesi da tener d’occhio, nonostante qualche acciacco lo abbia un po’ tormentato.