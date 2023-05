Retroscena Fiorentina-Inter, SCINTILLE tra Dzeko e Inzaghi!

Momenti di tensione nella panchina dell’Inter, nel secondo tempo della finale di Coppa Italia. Al 58′, Inzaghi ha effettuato un doppio cambio, sostituendo Bastoni e Dzeko, inserendo al loro posto De Vrij e Lukaku. Una scelta che non è stata gradita dall’attaccante nerazzurro.

Difatti, come riportato da Mediaset, il bosniaco non avrebbe gradito la sostituzione, convinto di aver giocato troppo poco. Sedutosi in panchina, Dzeko è stato avvicinato da Inzaghi, che voleva stringergli la mano, ma tra i due c’è stato un confronto.