VIDEO – Fiorentina-Inter, coreografia MAESTOSA della curva nerazzurra!

Il primo tempo di Fiorentina-Inter ha regalato grandi emozioni in campo, ma anche sugli spalti lo spettacolo non è stato da meno, con entrambe le curve che hanno sfoggiato un’incredibile coreografia all’ingresso in campo delle squadre.

In particolare, quella nerazzurra è stata maestosa, come si può vedere nel video qui sotto. Un lavoro eccellente, nonostante lo sciopero del tifo annunciato in giornata, per alcuni screzi con la società.