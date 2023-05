Festeggia Simone Inzaghi, che vince il suo quarto trofeo alla guida dell’Inter. Il tecnico è intervenuto ai microfoni di Mediaset per commentare la vittoria della Coppa Italia. Queste le sue parole:

VITTORIA – “Siamo partiti male, solitamente approcciamo in modo diverso. Abbiamo preso gol dopo 3 minuti però i ragazzi sono stati bravi a rimanere attaccati alla partita. L’ultima mezz’ora del primo tempo abbiamo fatto benissimo e meritato il vantaggio, poi nel secondo tempo abbiamo un po’ sofferto ma dobbiamo fare i complimenti alla Fiorentina che è un’ottima squadra”.

GUARDIOLA – “Fanno chiaramente piacere le parole di un allenatore come lui. Il City lo conosciamo, è la squadra migliore d’Europa in questo momento. Sarà una finale che giocheremo con tantissimo entusiasmo, ora però un passo alla volta, godiamoci questo trofeo importantissimo e poi dobbiamo sistemare il campionato a cui manca ancora qualcosina”.

CONDIZIONE – “Fisicamente ora dobbiamo recuperare bene perché faremo 20 partite in 2 mesi. Praticamente un girone abbondante, si sono inanellate una serie di partite che portano stanchezza fisica e mentale. Anche stasera però, pur avendo approcciato male siamo rimasti in partita e abbiamo ribaltato una squadra di valore come la Fiorentina. Faremo un grande tifo per loro nella finale di Conference”.

FINALE CHAMPIONS – “Mancano ancora 15 giorni, bisognerà arrivare alla partita nel migliore dei modi. Ora abbiamo vinto una coppa che volevamo, abbiamo faticato tantissimo per arrivare in questa finale. Probabilmente io stesso ero più nervoso del solito, perché con un’altra finale da giocare non è facile. L’anno scorso mancava una sola partita di campionato da giocare, quest’anno invece è diverso. Per quanto riguarda i centrocampi io mi tengo il mio perché per quanto mi riguarda i giocatori che alleno sono i migliori di tutti”.

DZEKO-LUKAKU – “Uno non si tocca? No, In realtà tutti si stanno toccando, perché anche Lautaro si sta alternando con gli altri attaccanti ed è anche questo che gli permette di fare due gol e fare queste partite. Tutti quanti ci stanno dando una mano”.