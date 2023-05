In attesa di giocarsi il secondo atto dell’Euroderby che vale la finale di Champions League, l’Inter di Simone Inzaghi ha cambiato totalmente marcia anche in campionato dove in cinque giornate ha piazzato una sgasata decisiva che ora porta la formazione nerazzurra ad un passo dall’obiettivo forse prioritario per il futuro del club: a tre giornate dal termine, con il quinto posto a 5 punti di distanza e il vantaggio tra scontri diretti e differenza reti con praticamente tutte le rivali (in attesa dell’ultimo incrocio con l’Atalanta), l’Inter è di fatto a 4 punti dall’aritmetica certezza di centrare la qualificazione alla prossima Champions League tramite il piazzamento in Serie A.

Tra Napoli, Atalanta e Torino l’Inter ha la possibilità di chiudere i conti conquistando una vittoria ed un pareggio che renderebbero la formazione interista irraggiungibile per Milan, Roma e Atalanta, chiamate nel frattempo a vincerle tutte da qui alla fine. E anche il loro calendario riserva ancora diverse insidie.

La classifica attuale dunque recita:

Napoli 83 punti*;

Juventus 66*;

Inter 66;

Lazio 65;

Milan 61;

Roma 58*;

Atalanta 58;

*Una partita in meno

Pensare che, cinque giornate fa, la situazione era nettamente differente:

Napoli 75;

Lazio 61;

Juventus 59;

Roma 54;

Milan 53;

Inter 51;

Atalanta 49;

Cinque vittorie consecutive contro Empoli, Lazio, Verona, Roma e Sassuolo hanno infiammato la scalata dell’Inter, che sulle ali dell’entusiasmo e con una condizione ritrovata ora punta anche al secondo posto.