CM.com – Il Chelsea all’assalto di Lukaku, pronta offerta super: l’Inter fa muro

Romelu Lukaku è uno dei grandi protagonisti dell’Inter che, sotto l’attenta giuda di Antonio Conte, sogna di regalare alla tifoseria nerazzurra uno scudetto che appare sempre più vicino. Il centravanti sta vivendo una stagione...

Anche il Barcellona ha messo gli occhi sul numero nove nerazzurro, ma al momento non sembra avere la forza economica per tentare l'assalto. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, però, il Chelsea sarebbe seriamente interessata a provarci: la proprietà vorrebbe regalare un centravanti di primissimo piano a Tuchel , ed il belga è in cima alla lista insieme ad Haaland .

I Blues potrebbero presentare un'offerta superiore ai 100 milioni di euro, che non dovrebbe però scalfire la posizione dell'Inter. Per Antonio Conte il centravanti è intoccabile, con il tecnico che punta a renderlo il perno della squadra anche in vista del futuro. Non c'è niente, al momento, che possa far pensare ad una possibile cessione.