GdS – Primo incontro Marotta-Dybala: pronta l’offerta dell’Inter

L'attaccante argentino è sempre più vicino a costo zero

Quella di ieri sera è stata la primissima volta di Paulo Dybala a San Siro da ex Juventus. In occasione del match benefico organizzato da Samuel Eto'o che ha visto - tra gli altri - anche Javier Zanetti e André Onana in campo, l'attaccante argentino è stato accolto con grande calore da quelli che potrebbero diventare i suoi nuovi tifosi la prossima stagione. Qualche striscione dedicato alla Joya argentina e qualche invito urlato dal popolo interista presente allo stadio.