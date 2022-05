Pedullà – Rinnovo Perisic, incontro concluso: la nuova offerta dell’Inter al rialzo

Estremamente positivo l'appuntamento in sede di questo pomeriggio

Come promesso dall' Inter nelle scorse settimane, finito il campionato il rinnovo di Ivan Perisic è diventato prioritario in casa nerazzurra. Il club nel pomeriggio ha ospitato presso la sede di Viale della Liberazione l'agente Frane Jurcevic insieme all'avvocato dell'esterno croato, presenti per ascoltare l'ultima proposta pensata per il rinnovo del contratto dopo una prima offerta da 4,5 milioni rispedita al mittente. Un incontro estremamente positivo nel quale le parti potrebbero aver trovato la quadra definitiva per andare avanti insieme.

Com'è noto il calciatore vorrebbe chiudere un nuovo accordo da 6 milioni di euro per almeno due anni di contratto, cifra non semplice da raggiungere in questo momento storico per l'Inter. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, però, l'incontro sarebbe stato positivo, con la presenza telefonica di Ivan Perisic ad ascoltare la nuova formula pensata per il rinnovo. L'Inter ha rialzato l'offerta passando da 4,5 milioni a 5 abbondanti come base fissa più bonus per far schizzare la cifra finale a 6. Il club nerazzurro attende una risposta nelle prossime ore, ma secondo il giornalista è convinto di incassare il sì definitivo per la firma.