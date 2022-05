Mercato – CorSera sicuro: “L’Inter annuncerà Dybala: c’è la data”

Il Corriere della Sera è sicuro: Dybala sarà dell'Inter

Dopo la delusione dello Scudetto perso contro il Milan, l'Inter ha il dovere di ripartire. Oggi ci sarà l'incontro per il rinnovo di Perisic, mentre tra martedì e mercoledì è previsto un meeting tra la società e Inzaghi per fare il punto della situazione. L'obiettivo del vertice sarà quello di tirare le linee per la prossima stagione, a partire dal mercato di quest'estate.