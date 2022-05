Lautaro ancora all’Inter per vincere: il segnale da Barella. E il mercato cosa dirà?

Il sogno dell'Inter è di costruire il tandem d'attacco Lautaro-Dybala

Le lacrime di Lautaro al fischio finale di Inter-Samp non sono passate inosservate. L'argentino è rimasto per diversi minuti sotto la Curva Nord a piangere, sapendo però di aver dato tutto. É stata una stagione speciale per lui (per diversi motivi) ma questo non è bastato. E mentre le lacrime scendevano, ecco che è arrivato Nicolò Barella a rincuorare Lautaro e le parole non sono state banali.