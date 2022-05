Super Lautaro, 13 gol in 13 partite: ecco perché ha fatto anche meglio di Lukaku

I numeri del Toro sono incredibili adesso

Ieri a Cagliari è arrivata la seconda doppietta consecutiva per Lautaro Martinez. L'attaccante dell'Inter è stato criticato per i periodi di buio che ha attraversato ma adesso è tornato al top, come mai prima: nelle ultime 13 partite, l'argentino ha messo a segno 13 gol. É a quota 21 reti in campionato, alzando così l'asticella rispetto al record precedente di 17 gol in Serie A. Ma i numeri strabilianti non finiscono qui.