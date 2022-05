Cagliari-Inter, le PAGELLE LIVE della 37 esima giornata

I voti dei nerazzurri in campo

HANDANOVIC 6,5 - Bel riflesso in avvio sul tiro da fuori di Dalbert.

SKRINIAR 5,5 - Sblocca la partita dopo aver colpito il palo, ma si vede annullare giustamente il goal per un tocco fortuito di mano. Sorpreso da Joao Pedro, viene salvato da uno scivolone della punta avversaria.

DE VRIJ 5,5 - Rischia di regalare, tanto per cambiare, il goal del vantaggio al Cagliari con un disimpegno molto rivedibile.

BASTONI 6,5 - Buon rientro dopo l'infortunio in fase di contenimento, non forza molto in fase di spinta inizialmente, poi dopo il vantaggio inizia ad aiutare Perisic anche nella metà campo avversaria.