La cronaca in diretta di Inter-Cagliari: segui la partita live

Il 12 aprile 2025 è in programma Inter-Cagliari, gara valida per la 32a giornata di Serie A. A San Siro, i nerazzurri hanno bisogno di un risultato positivo, per proseguire la marcia Scudetto e cancellare il brutto pareggio in rimonta in casa del Parma.

A partire dalle ore 18.00, qui su PassioneInter.com sarà disponibile la cronaca live minuto per minuto e le pagelle Inter-Cagliari. Segui la partita in diretta e con noi!

Cronaca live Inter-Cagliari: segui la 32a giornata Serie A

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Il calcio d’inizio sarà alle ore 18.

Le formazioni ufficiali di Inter-Cagliari

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 59 Zalewski, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 32 Dimarco; 10 Lautaro, 8 Arnautovic.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 9 Thuram, 11 Correa, 15 Acerbi, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 28 Pavard, 36 Darmian, 52 Berenbruch, 58 Cocchi, 95 Bastoni, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

CAGLIARI (3-5-1-1): 25 Caprile; 28 Zappa, 26 Mina, 24 Palomino; 19 Zortea, 8 Adopo, 29 Makoumbou, 14 Deiola, 3 Augello; 9 Coman; 91 Piccoli.

A disposizione: 1 Ciocci, 71 Sherri, 6 Luperto, 10 Viola, 16 Prati, 18 Marin, 21 Jankto, 30 Pavoletti, 33 Obert, 70 Gaetano, 77 Luvumbo, 80 Mutandwa, 97 Felici.

Allenatore: Davide Nicola.

Arbitro: MARCO DI BELLO.

Assistenti: Berti, Cecconi.

Quarto ufficiale: Perenzoni.

VAR: Chiffi.

Assistente VAR: Paterna.

SQUALIFICATI

Inter: –

Cagliari: –

DIFFIDATI

Inter: Asllani, Bastoni, Inzaghi (allenatore), Mkhitaryan, Pavard

Cagliari: Deiola, Luperto, Marin, Mina, Obert, Pavoletti, Piccoli