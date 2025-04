Inzaghi FURIOSO: nuovo infortunio muscolare

Dopo un primo tempo ottimo, anche in Inter-Cagliari i nerazzurri hanno iniziato in modo difficoltoso la ripresa, incassando il gol del 2-1 di Piccoli. Fortunatamente, Bisseck ha subito restituito il doppio vantaggio alla squadra di Simone Inzaghi. Il tecnico, però, ha dovuto fare i conti con un’altra brutta notizia.

Intorno al 63′, Nicola Zalewski, alla prima da titolare nell’Inter, si è accasciato a terra per via di un problema muscolare, che lo ha costretto a lasciare il campo. Un infortunio, come raccontato da DAZN, che ha fatto infuriare Inzaghi in panchina.

L’allenatore interista non ha gradito questo nuovo ko e ha tirato un calcio a uno dei cartelloni pubblicitari vicini alla sua panchina.