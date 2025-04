Inter-Bayern Monaco, UFFICIALE: tornano due infortunati

Dopo la grande vittoria nel match di andata dell’Allianz Arena, sarà Inter-Bayern Monaco a decidere chi passerà il turno nei quarti di finale di Champions League. La gara di San Siro sarà decisiva e, a pochi giorni dal fischio d’inizio, arrivano notizie importanti in chiave infortuni.

L’Inter ha recuperato Taremi nella sfida contro il Cagliari, ma buone notizie arrivano anche per Vincent Kompany. Il tecnico dei bavaresi, infatti, sembra aver recuperato due giocatori per la sfida di Bundesliga contro il Borussia Dortmund.

Si tratta di Aleksandar Pavlovic e Kinglsey Coman, entrambi in panchina in campionato. Niente da fare, invece, per Manuel Neuer, ancora fuori per infortunio e quasi sicuramente assente anche contro l’Inter in Champions League.