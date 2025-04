Inter-Cagliari, Inzaghi: “Turnover? Ecco cosa mi preoccupa”

A pochi minuti dal calcio d’inizio, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione l’imminente sfida Inter-Cagliari, valida per la 32a giornata di Serie A e fondamentale per i nerazzurri in chiave lotta Scudetto:

Inter-Cagliari, le parole di Simone Inzaghi

GRUPPO – “Ho la fortuna di avere un gruppo di ragazzi che lavora molto bene e che vuole portare in alto il nome dell’Inter. Dobbiamo continuare a fare fino alla fine quello che è stato fatto nelle prime 47 partite stagionali. Sappiamo che è difficile però c’è tanta fiducia e vogliamo continuare”.

FATICA – “Vincere aiuta a vincere sicuramente, la partita di martedì ci ha dato grande soddisfazione, è stato il primo round, ma ora il nostro focus è sul Cagliari, che ci darà insidie. Sono una squadra organizzata e noi dobbiamo essere bravi e determinati ad aggredire subito la partita”.

TURNOVER – “Se mi preoccupa di più la stanchezza o l’intensità mentale? Tutte e due. Abbiamo fatto solo l’allenamento di ieri e ho visto i giocatori che avevano recuperato abbastanza bene. Poi ho dovuto fare delle scelte. Acerbi, Bastoni, Mkhitaryan e Thuram erano quelli che avevano giocato di più, perché veniamo da un periodo con tantissime gare e con poche scelte. Ho cercato di non stravolgere, di cambiare, ma c’è fiducia in tutti. Bisogna cercare di capire, parlare con loro, sapendo che ogni giocatore vorrebbe giocare sempre, ma c’è anche da rispettare la natura”.