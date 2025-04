Chi è la STELLA del 2008 convocata da Inzaghi

Mai come in questa stagione, Simone Inzaghi ha chiamato spesso giocatori delle giovanili dell’Inter per rimpinguare la rosa della Prima Squadra e fare così fronte ai tanti infortuni occorsi fin qui. Per Inter-Cagliari, gara della 32a giornata di Serie A, il tecnico ha fatto una nuova scelta inedita.

Dopo essersi allenato con la Prima Squadra negli scorsi giorni, il tecnico ha deciso di convocare per la sfida di San Siro Marco Virtuani, giovanissimo centrocampista classe 2008 dalle caratteristiche interessanti che lo hanno portato a essere paragonato a Modric, soprattutto per l’aspetto fisico, e Pirlo.

Su Passione Inter avevamo già parlato di questa stella di vivaio nerazzurro, con il nostro identikit su Marco Virtuani.