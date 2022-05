Mercato – Perisic-Inter: è stato l’ultimo ballo? Imminente l’incontro con il club

Intanto ci sono notizie incoraggianti sull'infortunio

É stata un'ultima di campionato strana. La speranza dell' Inter è durata soltanto 17' prima che il Milan schiacciasse il Sassuolo. All'intervallo, le immagini dei giocatori delusi hanno fatto effetto ma una in particolare è da tenere in mente, quella di Ivan Perisic.

Il croato ci credeva e forse, più di tutti, voleva questo Scudetto ma così purtroppo non è stato. Perisic ha avuto tempo però di segnare nel secondo tempo, prima di uscire per l'infortunio al gemello mediale della gamba destra. Secondo La Gazzetta dello Sport, non è nulla di grave e domani ci saranno gli esami strumentali: ma quello di ieri, è stato l'ultimo gol di Perisic con l'Inter?