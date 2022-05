Inzaghi come Mou alla prima stagione: ora il rinnovo e il vertice di mercato

Inzaghi è stato protagonista di una stagione ottima

Se siamo arrivati all'ultima giornata di campionato con il rammarico che avremmo potuto farcela, tanto si deve al lavoro di Simone Inzaghi . Il tecnico nerazzurro avrà anche sbagliato alcune cose ma non si può nascondere l'enorme lavoro svolto per rendere forte questa Inter nonostante i dolorosi addii della scorsa estate.

Alla prima stagione sulla panchina nerazzurra, Inzaghi è già nella storia: non solo per i due trofei alzati e gli ottavi di Champions League conquistati dopo 11 anni dall'ultima volta. Inzaghi è l'unico, insieme a Olivieri (1950/1951) e Mourinho (2008/2009), ad ottenere almeno 25 successi in campionato alla prima stagione all'Inter. Un dato impressionante.

Inzaghi merita il rinnovo e tutto l'ambiente Inter lo sa bene: tra martedì e mercoledì, come detto dallo stesso Inzaghi, ci sarà un vertice con dirigenza e presidente per fare il punto della situazione. Si analizzerà l'annata che si è appena conclusa per iniziare a programmare la prossima, anche per quello che riguarderà il mercato.