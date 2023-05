Con una rosa da puntellare in diversi reparti l’Inter è sempre a caccia di occasioni a parametro zero e quando l’opportunità proviene dal Real Madrid, la dirigenza nerazzurra non può non farsi trovare pronta. Il quotidiano Marca, molto vicino alle vicende di casa merengue, racconta che gli uomini mercato interisti hanno formulato una proposta al difensore Nacho Fernandez, difensore classe ’90 che in tutta la sua carriera a partire dalle giovanili ha sempre e solo vestito la maglia del Real Madrid.

In scadenza di contratto al termine di questa stagione, al momento non ha ancora ricevuto una proposta di rinnovo che, in ogni caso, non è certo di accettare: il Real è casa sua, ma vuole sentirsi importante in un progetto dove, invece, è sempre un’alternativa ai titolari. Per questo motivo l’Inter, si legge, a marzo è volata a Madrid per incontrare di persona il calciatore e attende ora una risposta.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter conosce benissimo Nacho è in più occasioni ha provato a portarlo a Milano. Giocatore di enorme esperienza, integro fisicamente, e molto duttile da poter impiegare in più ruoli, ma principalmente come terzo di difesa sia a destra che a sinistra. Certo, non il colpo ideale se si vogliono abbassare età media e monte ingaggi. Ma con il beneficio del decreto crescita e il giusto mix di giocatori d’esperienza e più giovani da lanciare, può rappresentare un colpo importante.